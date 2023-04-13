شاهد: امبابي يلعب كرة القدم مع أطفال يعانون مشاكل صحية

طيلة ساعة من الزمن، لعب نجم الرياضة كيليان امبابي كرة القدم في "ستاد دو فرانس" مع أطفال مرضى، من جمعية "برومييه دو كورديه" (Premiers de cordée) التي يتبناها منذ ستة أعوام. وخاض لاعب نادي باري سان جرمان وقائد المنتخب الفرنسي مباريات قصيرة، بمشاركة فرق من خمسة أطفال من مختلف الأعمار في كل مرة، وشاركه اللعب شقيقه الأصغر إيتان، الذي يتلقى تكوينه حاليا في نادي باري سان جرمان. وقال امبامبي إن هدفه من اللعب مع هؤلاء الأطفال هو عبارة عن مشاركة للفرحة وعطاء، ومحاولة لرسم الابتسامة على وجوه الاطفال. وختم الرياضي المتألق كلامه بالقول إن الرسالة مفادها أن الرياضة هي للجميع، وإن هؤلاء الأطفال لا ينبغي إقصاؤهم من الأنشطة الرياضية.

طيلة ساعة من الزمن، لعب نجم الرياضة كيليان امبابي كرة القدم في "ستاد دو فرانس" مع أطفال مرضى، من جمعية "برومييه دو كورديه" (Premiers de cordée) التي يتبناها منذ ستة أعوام. وخاض لاعب نادي باري سان جرمان وقائد المنتخب الفرنسي مباريات قصيرة، بمشاركة فرق من خمسة أطفال من مختلف الأعمار في كل مرة، وشاركه اللعب شقيقه الأصغر إيتان، الذي يتلقى تكوينه حاليا في نادي باري سان جرمان. وقال امبامبي إن هدفه من اللعب مع هؤلاء الأطفال هو عبارة عن مشاركة للفرحة وعطاء، ومحاولة لرسم الابتسامة على وجوه الاطفال. وختم الرياضي المتألق كلامه بالقول إن الرسالة مفادها أن الرياضة هي للجميع، وإن هؤلاء الأطفال لا ينبغي إقصاؤهم من الأنشطة الرياضية.