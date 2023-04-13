شاهد: حوالي 700 مهاجر على متن سفينة متهالكة يصلون إلى مرفإ كتانيا في صقلية

على متن سفينة متهالكة تعالت هتافات مئات المهاجرين غير النظاميين فرحا، عند الوصول إلى ميناء كتانيا الإيطالي في جزيرة صقلية، يرافقهم حرس السواحل الإيطالي. وكان المهاجرون وعددهم حوالي 700 مهاجر قد انقطعت بهم السبل في البحر الابيض المتوسط، عندما نفد منهم الوقود. وبحسب منظمة الصليب الأحمر الإيطالي فإن المهاجرين سيخضعون لفحوصات طبية، قبل إعادة نقلهم إلى أنحاء من إيطاليا. وقد شهدت الأشهر الثلاث الأولى من هذه السنة أكبر عدد من المهاجرين الذين فقدوا حياتهم خلال ستة أعوام، وهم يعبرون البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا، على متن قوارب الموت خلال عمليات الهجرة السرية.

على متن سفينة متهالكة تعالت هتافات مئات المهاجرين غير النظاميين فرحا، عند الوصول إلى ميناء كتانيا الإيطالي في جزيرة صقلية، يرافقهم حرس السواحل الإيطالي. وكان المهاجرون وعددهم حوالي 700 مهاجر قد انقطعت بهم السبل في البحر الابيض المتوسط، عندما نفد منهم الوقود. وبحسب منظمة الصليب الأحمر الإيطالي فإن المهاجرين سيخضعون لفحوصات طبية، قبل إعادة نقلهم إلى أنحاء من إيطاليا. وقد شهدت الأشهر الثلاث الأولى من هذه السنة أكبر عدد من المهاجرين الذين فقدوا حياتهم خلال ستة أعوام، وهم يعبرون البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا، على متن قوارب الموت خلال عمليات الهجرة السرية.