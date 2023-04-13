شاهد: فرق الإطفاء تصارع لاحتواء ألسنة اللهب التي التهمت آلاف الهكتارات من غابات نيوجيرسي الأمريكية

توسع انتشار حرائق الغابات في مقاطعة أوشين من ولاية نيو جيرسي الأمريكية على مساحة 3800 هكتار، حيث تمكنت فرق الإطفاء من احتواء ألسنة اللهب في نصف المساحة، وما زالت تكافح للسيطرة على باقي النيران المشتعلة. وقالت السلطات إن النيران نشبت يوم أمس الثلاثاء، مما دفع إلى إجلاء عشرات الأهالي من منازلهم، ولم يسجل وقوع إصابات بينهم. وقد فُتح تحقيق لمعرف سبب اندلاع الحرائق، غير أن انخفاض نسبة الرطوبة والرياح القوية والجفاف ساهمت في توسع مدى النيران في الغابات.

توسع انتشار حرائق الغابات في مقاطعة أوشين من ولاية نيو جيرسي الأمريكية على مساحة 3800 هكتار، حيث تمكنت فرق الإطفاء من احتواء ألسنة اللهب في نصف المساحة، وما زالت تكافح للسيطرة على باقي النيران المشتعلة. وقالت السلطات إن النيران نشبت يوم أمس الثلاثاء، مما دفع إلى إجلاء عشرات الأهالي من منازلهم، ولم يسجل وقوع إصابات بينهم. وقد فُتح تحقيق لمعرف سبب اندلاع الحرائق، غير أن انخفاض نسبة الرطوبة والرياح القوية والجفاف ساهمت في توسع مدى النيران في الغابات.