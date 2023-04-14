شاهد: آلاف الهنود يحققون رقما قياسيا في رقصة البيهو التقليدية

اجتمع أكثر من أحد عشر ألفا من الراقصين والموسيقيين في ستاد رياضي بمدينة غواهاتي الهندية لتادية رقصة البيهو التقليدية، محققين بذلك رقما قياسيا. وتشتهر ولاية أسام شمال شرقي الهند بهذه الرقصة التقليدية والتي يتم أداؤها أثناء مهرجان البيهو السنوي الذي يقام عادة في بداية السنة الأسامية الجديدة.

اجتمع أكثر من أحد عشر ألفا من الراقصين والموسيقيين في ستاد رياضي بمدينة غواهاتي الهندية لتادية رقصة البيهو التقليدية، محققين بذلك رقما قياسيا. وتشتهر ولاية أسام شمال شرقي الهند بهذه الرقصة التقليدية والتي يتم أداؤها أثناء مهرجان البيهو السنوي الذي يقام عادة في بداية السنة الأسامية الجديدة.