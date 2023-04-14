شهدت شوارع بانكوك انطلاق احتفال "سونغكران" السنوي، حيث يرش التايلنديون المياه على بعضهم البعض احتفالا ببداية السنة وفقاً للتقويم البوذي.وسونغكران هي العطلة الأطول خلال العام، إذ يلتم شمل العائلات ويعود الملايين إلى مسقط رأسهم لتكريم والديهم وتذكر أسلافهم وأقاربهم المتوفين.وفي جو من البهجة، انضم السياح كذلك إلى حرب المياه، موجهين مسدساتهم المائية الملونة إلى العابرين في الشوارع، حيث ترتفع درجة الحرارة إلى أكثر من 40 درجة في هذا الوقت من السنة. ويعتقد التايلانديون أن الماء يبعد الحظ السيء ويساعد على كسب الرزق.

شهدت شوارع بانكوك انطلاق احتفال "سونغكران" السنوي، حيث يرش التايلنديون المياه على بعضهم البعض احتفالا ببداية السنة وفقاً للتقويم البوذي.

وسونغكران هي العطلة الأطول خلال العام، إذ يلتم شمل العائلات ويعود الملايين إلى مسقط رأسهم لتكريم والديهم وتذكر أسلافهم وأقاربهم المتوفين.

وفي جو من البهجة، انضم السياح كذلك إلى حرب المياه، موجهين مسدساتهم المائية الملونة إلى العابرين في الشوارع، حيث ترتفع درجة الحرارة إلى أكثر من 40 درجة في هذا الوقت من السنة. ويعتقد التايلانديون أن الماء يبعد الحظ السيء ويساعد على كسب الرزق.