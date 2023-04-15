شاهد: تراجع عدد المتظاهرين ضد قانون التقاعد في فرنسا في اليوم 12 من التعبئة للمظاهرات

تراجع عدد المتظاهرين ضد قانون رفع سن التقاعد إلى 64 سنة في فرنسا، في اليوم 12 من التعبئة للمظاهرات التي نظمت الخميس. ففي مدينة تولوز تظاهر حوالي 9 آلاف شخص بحسب الشرطة، في حين قالت الكنفدرالية العامة للشغل "سي جي تي" إن عدد المتظاهرين بلغ 70 ألف متظاهر. وفي مرسيليا تظاهر 6 آلاف شخص بحسب الشرطة، في حين قالت "سي جي تي" إن عدد المتظاهرين بلغ حوالي 130 متظاهر. وجرت المظاهرات عشية انعقاد اجتماع المجلس الدستوري، الذي قرر الجمعة المصادقة على أهم بنود قانون إصلاح نظام التقاعد رافضا فكرة إجراء استفتاء بهذا الشأن. وهو عكس مايريده المحتجون الذين يدعون لضرورة أن يؤخذ رأي أفراد الشعب بشأن القانون المثير للجدل، رافضين تمرير الحكومة لهذا التشريع.

تراجع عدد المتظاهرين ضد قانون رفع سن التقاعد إلى 64 سنة في فرنسا، في اليوم 12 من التعبئة للمظاهرات التي نظمت الخميس. ففي مدينة تولوز تظاهر حوالي 9 آلاف شخص بحسب الشرطة، في حين قالت الكنفدرالية العامة للشغل "سي جي تي" إن عدد المتظاهرين بلغ 70 ألف متظاهر. وفي مرسيليا تظاهر 6 آلاف شخص بحسب الشرطة، في حين قالت "سي جي تي" إن عدد المتظاهرين بلغ حوالي 130 متظاهر. وجرت المظاهرات عشية انعقاد اجتماع المجلس الدستوري، الذي قرر الجمعة المصادقة على أهم بنود قانون إصلاح نظام التقاعد رافضا فكرة إجراء استفتاء بهذا الشأن. وهو عكس مايريده المحتجون الذين يدعون لضرورة أن يؤخذ رأي أفراد الشعب بشأن القانون المثير للجدل، رافضين تمرير الحكومة لهذا التشريع.