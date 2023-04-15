شاهد: فنانون عراقيون يسعون إلى جذب الزوار لمنطقة الكاظمية بطلاء الجداريات

تعكف مجموعة من الرسامين العراقيين على طلاء لوحات جدارية في منطقة الكاظمية التاريخية بالعاصمة بغداد أملا في جعلها مقصدا للزوار والسائحين.

تعكف مجموعة من الرسامين العراقيين على طلاء لوحات جدارية في منطقة الكاظمية التاريخية بالعاصمة بغداد أملا في جعلها مقصدا للزوار والسائحين. وأطلقت المجموعة المكونة من رسامين متطوعين على نفسها اسم "تأثير الفراشة".