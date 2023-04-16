شاهد: اندلاع النيران في أحد شوارع أثينا خلال الاحتفالات بعيد الفصح

اندلعت النيران في أحد شوارع العاصمة اليونانية أثينا، نتيجة اشتعال الألعاب النارية والزجاجات الحارقة التي رماها بعض المحتفلين بعيد الفصح وفق التقويم الأرثوذكسي.

وألقى المشاركون في الاحتفال القنابل الحارقة والمشاعل والمفرقعات النارية في حي نيوس كوزموس في أثينا.

وبينما استمتع بعض المتفرجين بالمشهد، قال أحد السكان المحليين إن هذه الاحتفالات لم تكن عادة تقليدية، وهي تترك الشارع في "فوضى".

وعادة ما يتم الاحتفال بعيد الفصح بطقوس داخل الكنيسة عند منتصف الليل، عبر إضاءة الشموع وتلاوة التراتيل.

ويحتفل اليونانيون هذا العام بعيد الفصح قبل خمسة أسابيع من الانتخابات العامة، وفي خضم أزمة غلاء المعيشة في البلاد.