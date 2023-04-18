شاهد: رجال الإطفاء في إسبانيا يخمدون حريقا عبر الحدود مع فرنسا

قال رجال الإطفاء في منطقة كاتالونيا بشمال شرق إسبانيا، الإثنين، إن جزءًا من الحريق الذي انتشر بالقرب من بلدة بورتبو لا يزال نشطًا لكنه استقر ولم ينتشر. واندلع حريق الغابة الأحد في فرنسا وأدى إلى حرق أكثر من 1000 هكتار من الأراضي على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، وانتشر عبر الحدود إلى إسبانيا. وأضاف رجال الإطفاء الإسبان إن طريقين يربطان الحدود ما زالا مغلقين أمام حركة المرور وتوقفت خدمة القطارات التي تربط بورتبو بسيربير. وقال التلفزيون الوطني الإسباني إن نحو 50 شخصا تم إجلاؤهم مؤقتا من منازلهم بالقرب من البلدة، بينما تم توفير سكن لنحو 20 فرنسيا لم يتمكنوا من عبور الحدود في البلدة.

قال رجال الإطفاء في منطقة كاتالونيا بشمال شرق إسبانيا، الإثنين، إن جزءًا من الحريق الذي انتشر بالقرب من بلدة بورتبو لا يزال نشطًا لكنه استقر ولم ينتشر. واندلع حريق الغابة الأحد في فرنسا وأدى إلى حرق أكثر من 1000 هكتار من الأراضي على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، وانتشر عبر الحدود إلى إسبانيا. وأضاف رجال الإطفاء الإسبان إن طريقين يربطان الحدود ما زالا مغلقين أمام حركة المرور وتوقفت خدمة القطارات التي تربط بورتبو بسيربير. وقال التلفزيون الوطني الإسباني إن نحو 50 شخصا تم إجلاؤهم مؤقتا من منازلهم بالقرب من البلدة، بينما تم توفير سكن لنحو 20 فرنسيا لم يتمكنوا من عبور الحدود في البلدة.