شاهد: قصف القوات الروسية السوق المركزي في خيرسون

أطلقت القوات لروسية النار صباح الثلاثاء، منطقة السوق المركزي في خيرسون، بعد يوم من زيارة بوتين للمنطقة. أفاد النائب الأول لرئيس مجلس خيرسون الإقليمي سوبوليفسكي أن 3 أشخاص قتلوا، وأصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة. وفي وقت سابق، أبلغ عناصر "الإسعاف" على الفور مراسل شوسييلني بالإصابات.

أطلقت القوات لروسية النار صباح الثلاثاء، منطقة السوق المركزي في خيرسون، بعد يوم من زيارة بوتين للمنطقة. أفاد النائب الأول لرئيس مجلس خيرسون الإقليمي سوبوليفسكي أن 3 أشخاص قتلوا، وأصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة. وفي وقت سابق، أبلغ عناصر "الإسعاف" على الفور مراسل شوسييلني بالإصابات.