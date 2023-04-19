شاهد: زيلينسكي يزور بلدة أفدييفكا على خط المواجهة الأوكرانية

زار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بلدة أفدييفكا الواقعة على خط المواجهة، والتي تعرضت للقصف الشديد في شرق البلاد. وخلال زيارته قام زيلينسكي بتكريم عدد من الجنود. وبحسب موقع زيلينسكي الرسمي، فقد زار الرئيس "مواقع متقدمة" في البلدة التي تقع بالقرب من مدينة دونيتسك التي تحتلها روسيا. وقال الرئيس الأوكراني مخاطباً القوات: "من الجميل جداً أن أراكم جميعاً وأن تتم مصافحة مثل هذه الأيدي القوية، فإن مستقبلنا يعتمد عليكم."

زار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بلدة أفدييفكا الواقعة على خط المواجهة، والتي تعرضت للقصف الشديد في شرق البلاد. وخلال زيارته قام زيلينسكي بتكريم عدد من الجنود. وبحسب موقع زيلينسكي الرسمي، فقد زار الرئيس "مواقع متقدمة" في البلدة التي تقع بالقرب من مدينة دونيتسك التي تحتلها روسيا. وقال الرئيس الأوكراني مخاطباً القوات: "من الجميل جداً أن أراكم جميعاً وأن تتم مصافحة مثل هذه الأيدي القوية، فإن مستقبلنا يعتمد عليكم."