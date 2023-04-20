شاهد: احتفالات رأس السنة الأيزيدية في معبد لالش في العراق

احتفل الأيزيديون في العراق اليوم، بمناسبة عيد رأس السنة الإيزيدية الذي يوافق أول يوم أربعاء من السنة الشرقية. وتجمع عدد كبير من أبناء الطائفة في معبد "لالش" بمحافظة نينوى (شمالي العراق)، وهو مقرّ المجلس الروحاني للديانة الإيزيدية في العالم، للاحتفال بعيد رأس السنة وممارسة طقوسهم الدينية.

خلال العامين الماضيين كانت الاحتفالات بالمناسبات الدينية كافة خجولة، بسبب الظروف الصحية لوباء كوفيد - 19. وهذا العام، عاد المحتفلون إلى معبد لالش للصلاة، وإضاءة شعلات النار، والغناء والرقص والاحتفال مع الأهل والأصدقاء. كذلك يحتفلون بتلوين البيض وبقطف أزهار شقائق النعمان وهي علامة على بداية الربيع.

ويسمى هذا العيد "سري صالي" أو الأربعاء الأحمر، وبحسب العقيدة الأيزيدية، فإن ملاكاً من عند الخالق، يُدعى طاووسي ملك، نزل في مثل هذا اليوم إلى الأرض، لكي يباركها، وتسلّم السلطة كي يدير شؤون الدنيا.