شاهد: محاكاة زلزال بقوة 7.5 درجات في المكسيك

غادر آلاف الأشخاص منازلهم ومبانيهم في مكسيكو سيتي بالمكسيك خلال تدريب على زلزال افتراضي قوته 7.5 درجات، وسط مخاوف من مصادفة مصيرية أخرى، حيث سبق وأن اهتزت الأرض لمرات عدة بعد وقت قصير من مثل هذه التدريبات مما تسبب في مقتل مئات الأشخاص.

وأطلق 13 ألف مكبر صوت صفارات الإنذار خلال هذا التدريب الذي يحاكي زلزالًا كان مركزه في بلدة تييرا بلانكا.

وشاركت تسع ولايات في التدريبات، منها منطقة العاصمة المكسيكية، وتهدف إلى إعداد السكان لاحتمال وقوع زلزال قد يكون له عواقب وخيمة على مدينة مكسيكو ومنطقتها الحضرية، حيث يعيش حوالي 22 مليون شخص.