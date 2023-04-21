شاهد: تدريبات عسكرية أوكرانية استعدادا لشن هجوم مضاد محتمل على القوات الروسية

أجرى الجيش الأوكراني تدريبات عسكرية خارج العاصمة الأوكرانية كييف، استعدادا لشن هجوم مضاد محتمل على القوات الروسية شرقي البلاد. ففي بركة مستنقع يرقد جندي أوكراني في حالة ترقب، وهو بزي التمويه إذ يبدو كحزمة من الحشائش العائمة وبيده مسدس، قبل أن يخرج من الماء تحت سحابة من الدخان. الجنود منخرطون في لواء الهجوم "بوريفي"، ويقول الجندي ديفيد الذي يبلغ من العمر 21 عاما: "لن يكون الأمر سهلاً، لكننا سننجح قريبا. إنها مسألة وقت...أنا متحمس للقتال. أنا من منطقة خيرسون ومعظمها كان محتلاً، لذلك لدي دافع كبير...أوكرانيا دولة مستقلة، ونحن نناضل من أجل استقلالنا".

أجرى الجيش الأوكراني تدريبات عسكرية خارج العاصمة الأوكرانية كييف، استعدادا لشن هجوم مضاد محتمل على القوات الروسية شرقي البلاد. ففي بركة مستنقع يرقد جندي أوكراني في حالة ترقب، وهو بزي التمويه إذ يبدو كحزمة من الحشائش العائمة وبيده مسدس، قبل أن يخرج من الماء تحت سحابة من الدخان. الجنود منخرطون في لواء الهجوم "بوريفي"، ويقول الجندي ديفيد الذي يبلغ من العمر 21 عاما: "لن يكون الأمر سهلاً، لكننا سننجح قريبا. إنها مسألة وقت...أنا متحمس للقتال. أنا من منطقة خيرسون ومعظمها كان محتلاً، لذلك لدي دافع كبير...أوكرانيا دولة مستقلة، ونحن نناضل من أجل استقلالنا".