شاهد: إجلاء طالبي لجوء من مكتب اللاجئين التابع للأمم المتحدة بجنوب إفريقيا

قامت شرطة جنوب إفريقيا بإجلاء أكثر من مائة شخص من طالبي اللجوء الذين كانوا يخيمون خارج مكاتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بريتوريا، لأكثر من ثلاث سنوات.

ويطالب اللاجئون الذين كانوا يعيشون في خيام مؤقتة بنقلهم إلى بلدان أخرى بعد موجة من أعمال العنف بدافع كره الأجانب في العام 2019. وتم إصدار أمر من المحكمة العليا للسلطات لإخراجهم ونقلهم إلى مركز لينديلا للترحيل إلى أوطانهم، وهو مركز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين في البلاد.أحد المهاجرين قال إنه لن يذهب ويفضل الموت على العودة إلى بلاده.