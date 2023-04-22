بسبب تغيّر المناخ.. تظاهرة احتجاجية ضمت الآلاف أمام البرلمان البريطاني

توجه آلاف المتظاهرين إلى البرلمان البريطاني السبت في إطار حملة تستمر أربعة أيام تهدف إلى "تسليط الضوء على إخفاقات الحكومة المتعلقة بالبيئة".

وأطلقت مجموعة Extinction Rebellion البيئية (XR)الحدث الجمعة ووعدت باضطرابات والابتعاد عن قطع الطرقات التي باتت تعرف بها.

وتقول المجموعة إن الآلاف احتجوا أمام الدوائر الحكومية في لندن الجمعة "لتسليط الضوء على الإخفاقات البيئية والاجتماعية فيها جميعا".

وركزت تظاهرة السبت على البيئة والتنوع البيئي وانطلقت من وستمنستر آبي بمشاركة عدد كبير من الأطفال الذين ارتدوا ملابس ووضعوا أقنعة ترمز لحيوانات.