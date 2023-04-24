شاهد: خفر السواحل الإيطالي ينقذ 90 مهاجرًا في البحر الأبيض المتوسط

وصل 90 مهاجرًا مساء السبت إلى ميناء روكيلا أيونيكا (في منطقة كالابريا الجنوبية بإيطاليا) على متن سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي.

وعبر المهاجرون البحر الأبيض المتوسط على متن قارب شراعي طوله 20 مترًا، وغادروا من السواحل التركية قبل أربعة أيام وأنقذهم خفر السواحل الإيطالي على بعد 75 ميلًا تقريبًا من السواحل الإيطالية.

وكان من بين المهاجرين 14 قاصرًا و24 امرأة، معظمهم من أفغانستان وباكستان وسوريا.

وبمجرد وصولهم، خضعوا لفحص طبي قبل نقلهم مؤقتًا إلى موقع يديره متطوعون من الصليب الأحمر وفريق من أطباء بلا حدود.