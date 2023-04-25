شاهد: نشطاء المناخ يكدسون مئات الآلاف من أعقاب السجائر في البرتغال

تمكن نشطاء المناخ في البرتغال من جمع حوالي 650 ألفا من أعقاب السجائر وعرضوها في قلب العاصمة البرتغالية لشبونة في محاولة لرفع مستوى الوعي حول هذا الشكل من التلوث الذي غالبًا ما يتم تجاهله. وأوضح النشطاء أن "المشكلة الرئيسية في أعقاب السجائر هي أنها غير قابلة للتحلل، إذ تحتوي على نوع من البلاستيك صعب التحلل، والأسوأ من ذلك، أنها تضم الكثير من السموم والمعادن الثقيلة والمواد الكيميائية.

تمكن نشطاء المناخ في البرتغال من جمع حوالي 650 ألفا من أعقاب السجائر وعرضوها في قلب العاصمة البرتغالية لشبونة في محاولة لرفع مستوى الوعي حول هذا الشكل من التلوث الذي غالبًا ما يتم تجاهله. وأوضح النشطاء أن "المشكلة الرئيسية في أعقاب السجائر هي أنها غير قابلة للتحلل، إذ تحتوي على نوع من البلاستيك صعب التحلل، والأسوأ من ذلك، أنها تضم الكثير من السموم والمعادن الثقيلة والمواد الكيميائية.