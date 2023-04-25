شاهد: فوق أنقاض المدينة وتحت نيران القصف الروسي.. جنود أوكرانيون يتنقلون في باخموت

في أحد أزقة مدينة باخموت التي لا تزال صامدة أمام الهجوم الروسي المكثف، يحاول جنود أوكرانيون إنقاذ أحد الجرحى في ملجأ تحت الأرض. وفي مقطع فيديو نادر تم تصويره داخل المدينة الشرقية التي أصبحت موقع أطول مواجهة دموية خلال الغزو الروسي، ظهر جنود أوكران يتجولون داخل أحياء المدينة وهم يحاولون تجنب نيران المدفعية الروسية.

في أحد أزقة مدينة باخموت التي لا تزال صامدة أمام الهجوم الروسي المكثف، يحاول جنود أوكرانيون إنقاذ أحد الجرحى في ملجأ تحت الأرض. وفي مقطع فيديو نادر تم تصويره داخل المدينة الشرقية التي أصبحت موقع أطول مواجهة دموية خلال الغزو الروسي، ظهر جنود أوكران يتجولون داخل أحياء المدينة وهم يحاولون تجنب نيران المدفعية الروسية.