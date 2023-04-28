شاهد: برازيليون من السكان الأصليون يتظاهرون مطالبين حكومتهم بإجراءات مناخية

سار الآلاف من البرازيليين من سكان البلاد الأصليين في وسط مدينة برازيليا لمطالبة حكومتهم باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ والمطالبة بإنشاء محميات جديدة على أراضي أجدادهم.

وجاء هؤلاء من جميع أنحاء البلاد إلى العاصمة لحضور تجمعهم السنوي التاسع عشر تحت شعار "تيرا ليفري" [أرض حرة]، وهو الأول منذ عودة الزعيم اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا إلى السلطة في كانون الثاني/يناير.

وكان لولا قد أعرب عن دعمه لتوسيع مساحات السكان الأصليين [المحميات]، على عكس سلفه اليميني المتطرف جايير بولسونارو، الذي تعهد بعدم التنازل عن سنتيمتر واحد إضافي.