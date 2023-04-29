شاهد: مناطيد ملونة تزيّن سماء إندونيسيا بمهرجان وونوسوبو

تزينت سماء منطقة وونوسوبو في جزيرة جاوة الإندونيسية بالمناطيد المفعمة بالألوان خلال مهرجان "أنسور كيرتك" للمناطيد الذي يعود بهيئته الكاملة بعد توقف بسبب جائحة كوورونا عامي 2020 و2021.

تزينت سماء منطقة وونوسوبو في جزيرة جاوة الإندونيسية بالمناطيد المفعمة بالألوان خلال مهرجان "أنسور كيرتك" للمناطيد الذي يعود بهيئته الكاملة بعد توقف بسبب جائحة كوورونا عامي 2020 و2021. ويتزامن توقيت المهرجان سنوياً مع احتفالات عيد الفطر.