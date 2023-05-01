جنود أوكرانيون في آليتهم
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شاهد: جنود أوكرانيون يقفزون من آليتهم قبل تعرضهم لقصف روسي

أظهرت لقطات مصوّرة لحظة انفجار صاروخ على بعد 50 مترًا من مجموعة جنود أوكرانيين، أثناء عملهم على حفر الخنادق بالقرب من مدينة باخموت.

أظهرت لقطات مصوّرة لحظة انفجار صاروخ على بعد 50 مترًا من مجموعة جنود أوكرانيين، أثناء عملهم على حفر الخنادق بالقرب من مدينة باخموت.

وقبل سقوط الصاروخ، قفز الجنود من آلياتهم وانبطحوا أرضًا في وضعية دفاعية بعد تعرضهم للهجوم.

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