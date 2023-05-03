شاهد: شرطي أمريكي ينجو من الموت بأعجوبة.. ودب يفاجئ مدير مدرسة في فرجينيا

نجا شرطي أمريكي بأعجوبة، بعد أن اصطدمت سيارة مسرعة اجتازت الفاصل المروري بأخرى كان قد أوقفها العنصر الأمني بسبب مخالفة مرورية.

وفي حادث آخر، تفاجأ مدير مدرسة ابتدائية في ولاية ويست فيرجينيا بدب مختبئ داخل صندوق القمامة، قبل أن يخرج هذا الحيوان ويهرب بعيدًا.

وفي صباح الإثنين الماضي، سمع مدير المدرسة جيمس مارش أصواتًا في الخارج، ولدى تحققه من مصدر الصوت، صُدم بدب أطل برأسه من داخل صندوق القمامة.

وتم التقاط هذه اللحظات بواسطة كاميرا مثبتة في المدرسة، حيث انتشر المقطع بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.