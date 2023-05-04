شاهد: رغم إقرار نظام التقاعد الجديد في فرنسا..محتجون يواصلون التظاهر تعبيرا عن غضبهم

فيما كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متوجها إلى دائرة شارانت ماريتيم بغرض تقديم برنامجه الإصلاحي بشأن المدرسة المهنية، تظاهر هناك محتجون يعارضون إصلاح نظام التقاعد منذ الصباح، على بعد نحو 500 متر من المؤسسة التعليمية التي سيزورها ماكرون، محاولين إسماع صوتهم، وذلك رغم منع إدارة المحافظة للتظاهر.

الآن نفسه يواصل ماكرون زياراته الميدانية في البلاد بمعدل مرة أو اثنيتين في الأسبوع، منذ إقرار القانون الجديد الخاص بالتقاعد. وأعرب المحتجون عن اعتراضهم على القانون الجديد بالضرب على أوعية الطبخ والنفخ في الصافرات، ورفعوا لافتات كتبت عليها عبارات مثل: "موظفو المدارس المهنية غاضبون" وكذلك:"العزل لماكرون".