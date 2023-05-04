شاهد: أكثر من 127 قتيلاً جراء فيضانات في رواندا

لقي أكثر من 127 شخصاً حتفهم في رواندا في فيضانات وانجرافات تربة تسبّبت بها أمطار موسمية غزيرة أدت أيضاً إلى تدمير منازل عدة وإلى قطع طرق في هذا البلد الصغير في شرق إفريقيا.

وأعلنت الرئاسة أن في المناطق الأكثر تضرراً في روبافو، ونغوروريرو، ونيابوهو، وغاكينكي، وبوريرا، وموزانزي ونياماغابي تستمر العمليات "لإجلاء سكان من المناطق المتضررة وتأمين مكان موقت لهم إذ تتعرض هذه المناطق لمخاطر كبيرة خلال تساقط الأمطار". وأظهرت صور نشرتها هيئة الإذاعة الرواندية منازل مدمرة وطرقًا مقطوعة بسبب الانهيارات الأرضية وحقولا تغمرها المياه وسيولا من الطين.