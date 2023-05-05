شاهد: أمير وأميرة ويلز في حانة "دوغ آند داك" في سوهو وسط لندن

ذهب أمير وأميرة ويلز إلى حانة "دوغ آند داك" في سوهو وسط العاصمة البريطانية لندن لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتتويج الملك تشارلز الثالث خلال عطلة نهاية الأسبوع للتتويج. وكانت هذه الزيارة بالنسبة للأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون للحديث مع الموظفين في الحانة. وكانت المناسبة فرصة للأمير ويليام لتحضير شرابه بنفسه.

ذهب أمير وأميرة ويلز إلى حانة "دوغ آند داك" في سوهو وسط العاصمة البريطانية لندن لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتتويج الملك تشارلز الثالث خلال عطلة نهاية الأسبوع للتتويج. وكانت هذه الزيارة بالنسبة للأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون للحديث مع الموظفين في الحانة. وكانت المناسبة فرصة للأمير ويليام لتحضير شرابه بنفسه.