شاهد: لزيادة الوعي حول الجفاف الذي يهدد إسبانيا.. "الرجل العنكبوت" يتسلق ناطحة سحاب في برشلونة

قام المتسلق الفرنسي ألان روبرت الذي يطلق عليه إسم "الرجل العنكبوت" بتسلق أحد أعلى مباني برشلونة يوم الجمعة (أوتيل ميليا برشلونة سكاي) من دون استخدام حبال لزيادة الوعي حول التغير المناخي.

وقال روبرت الذي تسلق حتى الآن أكثر من 150 مبنى شاهق الارتفاع حول العالم بما في ذلك برج خليفة في دبي، المبنى الأطول في العالم، وبرج إيفل وجسر البوابة الذهبية (غولدن غيت) في سان فرانسيسكو، أنه يتمنى زيادة الوعي حول موجة الجفاف التي تهدد إسبانيا.

وحذرت الأمم المتحدة، أنه وبسبب تداعيات الاحتباس الحراري، حوالي 75 بالمئة من أراضي إسبانيا تواجه مخاطر التصحر.