شاهد: طلقات مدفعية في مناطق بريطانية مختلفة احتفالاً بتتويج الملك تشارلز الثالث

أطلق الحرس الملكي وقوات بريطانية في أنحاء عدة من الجزيرة طلقات مدفعية، اليوم، السبت، احتفالاً بتتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا ملكين على المملكة المتحدة و14 دولة أخرى.

أطلق الحرس الملكي وقوات بريطانية في أنحاء عدة من الجزيرة طلقات مدفعية، اليوم، السبت، احتفالاً بتتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا ملكين على المملكة المتحدة و14 دولة أخرى. وشملت المواقع ساحة عرض الأحصنة [Horse Guards Parade] وبرج لندن في العاصمة الإنجليزية وقلعة إدنبرة.