شاهد: حصيلة الفيضانات في الكونغو الديمقراطية تتجاوز 400 قتيل

بلغت حصيلة الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي طاولت مناطق في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الخميس 394 قتيلا على الأقل مع انتشال جثث إضافية، وفق ما أفاد مسؤول محلي الأحد.

وتعرضت مناطق في إقليم جنوب كيفو لفيضانات ليل الخميس، بعد يومين على أمطار شهدتها رواندا المجاورة التي تعهدت حكومتها السبت تخصيص نحو 100 مليون دولار لإصلاح الأضرار.

وتم العثورعلى أكثر من 390 جثة. 142 في بوشوشو و132 جثة في نياموكوبيو وتم العثور على 120 جثة طافية في بحيرة كيفو".

وكانت حصيلة غير نهائية ليل الجمعة أفادت عن مقتل أكثر من 170 شخصا في الكونغو الديموقراطية.

وغمرت المياه العديد من القرى وتم جرف الكثير من المنازل ودمرت الحقول بعد فيضان الأنهار بفعل الامطار الغزيرة.