شاهد: كنيسة نيويوركية تمنح "بركة" لراكبي الدرجات الهوائية لحمايتهم من الحوادث

اصطف مئات راكبي الدراجات الهوائية، من محترفين وهواة، في صحن الكاتدرائية الأنغليكانية في نيويورك، لتلقي"البركة" التي يفترض أن تؤمن لهم الحماية من الحوادث، وهو تقليد بدأ اتّباعه قبل 25 عاماً.

وتوجه عميد كاتدرائية القديس يوحنا اللاهوتي الأسقفية شمال غرب مانهاتن القس باتريك مالوي إلى الدراجين المجتمعين في هذه الكنيسة التي تعتبر من الأوسع في العالم قائلاً: "فلتكن الدروب مفتوحة أمامكم، وليكن الهواء دائماً وراءكم، ولتكن رحلاتكم دائماً فرحة. فليحمكم الله أنتم ودراجاتكم".

وبعدما قرأ القس مالوي فصلاً من الإنجيل وألقى عظة، راح يتنقل في صحن الكنيسة، ويرش الماء المقدّس على الدراجين الذين فاق عددهم هذه السنة الحضور المعتاد نظراً إلى كون المناسبة تأتي بعد جائحة كوفيد.