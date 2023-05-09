شاهد: البوسنة والهرسك تحتفل للمرة الأولى بيوم أوروبا

احتفلت مقدونيا وبلغاريا وصربيا بيوم أوروبا، كما احتفلت البوسنة والهرسك بهذا اليوم لأول مرة هذا العام، بصفتها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي. في مقدونيا قال السفير الأوروبي دفيد جير الذي أثنى على هذا البلد لما أظهره من دعم لوكرانيا في حربها ضد روسيا، قائلا إن مقدونيا يمكنها الحصول على عضويتها في الاتحاد الأوروبي. وجرى الاحتفال بهذا اليوم في البوسنة والهرسك، ببرنامج من الفعاليات في سراييفو وبانيا لوكا وموستار وترافنيك وغيرها، حيث تركزت الاحتفالات عند الشعلة الأبدية في سراييفو، فيما انتظمت مسيرة الفوج الخالد ووضع أكاليل الزهور في ساحة الشهداء، عند نصب ضحايا الفاشية في بانيا لوكا.

احتفلت مقدونيا وبلغاريا وصربيا بيوم أوروبا، كما احتفلت البوسنة والهرسك بهذا اليوم لأول مرة هذا العام، بصفتها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي. في مقدونيا قال السفير الأوروبي دفيد جير الذي أثنى على هذا البلد لما أظهره من دعم لوكرانيا في حربها ضد روسيا، قائلا إن مقدونيا يمكنها الحصول على عضويتها في الاتحاد الأوروبي. وجرى الاحتفال بهذا اليوم في البوسنة والهرسك، ببرنامج من الفعاليات في سراييفو وبانيا لوكا وموستار وترافنيك وغيرها، حيث تركزت الاحتفالات عند الشعلة الأبدية في سراييفو، فيما انتظمت مسيرة الفوج الخالد ووضع أكاليل الزهور في ساحة الشهداء، عند نصب ضحايا الفاشية في بانيا لوكا.