شاهد: عائلات بأكملها جُرفت... فيضانات مروعة أودت بحياة المئات في الكونغو

توجه أعضاء في حكومة كينشاسا الثلاثاء إلى قريتي نياموكوبي وبوشوشو بعد أن دمرتهما فيضانات أودت بأكثر من 400 شخص بإقليم جنوب كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث أحضروا نعوشا ومساعدات للمنكوبين. وقعت الفيضانات عندما ارتفع منسوب المياه في نهري نياموكوبي وتشيشوفا بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة مساء الخميس.

وقال المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا مساء الإثنين إن آخر حصيلة رسمية للقتلى هي 401 شخص، لكن يرجح ارتفاعها بسرعة انطلاقا من استمرار وجود مفقودين ونقل مصابين إلى المستشفيات. وأضاف "غدا نقيم جنازة لائقة".

بعد الفيضانات تحدث ناجون عن مشاهد مروعة بعدما جرفت عائلات بأكملها مع كل ما تملك في المياه الموحلة. ثم قام الصليب الأحمر بلف عشرات الجثث في بطانيات ودفنها في مقابر جماعية.