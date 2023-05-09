شاهد: يوم دامٍ في غزة... مشاهد من القطاع بعد قصف إسرائيلي أوقع 15 قتيلا

قتل 15 فلسطينيا على الأقل بينهم ثلاثة من أبرز القادة العسكريين في حركة الجهاد الاسلامي فجر الثلاثاء في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على أهداف في قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع مقتل 13 شخصا وإصابة نحو 20 آخرين بجروح مختلفة "جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة". وقال بيان وزارة الصحة أن هناك نساء وأطفالا بين الضحايا، وأن "بين المصابين حالات حرجة". وفي بيان منفصل مساءً، قال مصدر في وزارة الصحة: "استشهد مواطنان في قصف جوي لمركبة مدنية عصر اليوم، في بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس، وتم انتشال جثتيهما متفحمتين ونقلتا إلى مستشفى ناصر" بخان يونس.

قتل 15 فلسطينيا على الأقل بينهم ثلاثة من أبرز القادة العسكريين في حركة الجهاد الاسلامي فجر الثلاثاء في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على أهداف في قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع مقتل 13 شخصا وإصابة نحو 20 آخرين بجروح مختلفة "جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة". وقال بيان وزارة الصحة أن هناك نساء وأطفالا بين الضحايا، وأن "بين المصابين حالات حرجة". وفي بيان منفصل مساءً، قال مصدر في وزارة الصحة: "استشهد مواطنان في قصف جوي لمركبة مدنية عصر اليوم، في بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس، وتم انتشال جثتيهما متفحمتين ونقلتا إلى مستشفى ناصر" بخان يونس.