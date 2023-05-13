شارك عشرات الآلاف من الحجاج البرتغاليين والأجانب في اليوم الثاني والأخير من الحج السنوي إلى ضريح القديسة فاطيما في وسط البرتغال. ويتزامن موعد الحج الكاثوليكي بالذكرى السادسة بعد المائة لظهور القديسة فاطيما لثلاثة أطفال حيث أخبرتهم برسائل هامة عن المستقبل والعالم. وحسب المعتقد الكاثوليكي، فقد ظهرت السيدة العذراء هناك ست مرات بين الـ 13 مايو-أيار و الـ 13 أكتوبر-تشرين الأول للعام 1917.

شارك عشرات الآلاف من الحجاج البرتغاليين والأجانب في اليوم الثاني والأخير من الحج السنوي إلى ضريح القديسة فاطيما في وسط البرتغال. ويتزامن موعد الحج الكاثوليكي بالذكرى السادسة بعد المائة لظهور القديسة فاطيما لثلاثة أطفال حيث أخبرتهم برسائل هامة عن المستقبل والعالم. وحسب المعتقد الكاثوليكي، فقد ظهرت السيدة العذراء هناك ست مرات بين الـ 13 مايو-أيار و الـ 13 أكتوبر-تشرين الأول للعام 1917.