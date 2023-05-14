شاهد: عرض الملصق الرسمي لمهرجان كان السينمائي في فرنسا

تم عرض الملصق الرسمي لمهرجان كان السينمائي في دورته 76، على واجهة "قصر المهرجانات" (Palais des Festivals) في فرنسا. وتعلقت الصورة الملتقطة سنة 1968 والمطبوعة على الملصق بالممثلة الفرنسية كاترين دونوف وهي تبتسم. ويقول التقني العامل في قصر المهرجانات آلان مار، إن الملصق يزن حوالي 190 كيلوغراما، وقد تعاون سبعة أشخاص على رفعه وتعليقه. وأضاف آلان قوله، إن المعلقة رائعة وجميلة، مبينا أن المعلقات التي تحمل صور النجوم الشهيرة تضفي أهمية على المهرجان السينمائي، إضافة إلى أن كاترين دونوف نجمة فرنسية معروفة جدا. ويمتد مهرجان كان من 16 أيار/مايو إلى غاية 27 من الشهر نفسه.

تم عرض الملصق الرسمي لمهرجان كان السينمائي في دورته 76، على واجهة "قصر المهرجانات" (Palais des Festivals) في فرنسا. وتعلقت الصورة الملتقطة سنة 1968 والمطبوعة على الملصق بالممثلة الفرنسية كاترين دونوف وهي تبتسم. ويقول التقني العامل في قصر المهرجانات آلان مار، إن الملصق يزن حوالي 190 كيلوغراما، وقد تعاون سبعة أشخاص على رفعه وتعليقه. وأضاف آلان قوله، إن المعلقة رائعة وجميلة، مبينا أن المعلقات التي تحمل صور النجوم الشهيرة تضفي أهمية على المهرجان السينمائي، إضافة إلى أن كاترين دونوف نجمة فرنسية معروفة جدا. ويمتد مهرجان كان من 16 أيار/مايو إلى غاية 27 من الشهر نفسه.