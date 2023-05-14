شاهد: دمار المباني في غزة وحجم الخسائر يصل إلى 5 ملايين دولار

تجمع فلسطينيون أمام المباني المنهارة جراء الغارات الإسرائيلية، التي طالت العديد من المنازل في أحياء سكنية على طول مدن القطاع الساحلي الفقير. وأشارت مصادر إلى أن حجم الأضرار التي تسبب بها القصف بلغ هدم 15 مبنى بما مجموعه 51 وحدة سكنية هدما كليا، وتضرر 940 وحدة سكنية، منها 49 وحدة سكنية غير صالحة للسكن، وقد بلغت تقديرات الخسائر الأولية نحو خمسة ملايين دولار.

تجمع فلسطينيون أمام المباني المنهارة جراء الغارات الإسرائيلية، التي طالت العديد من المنازل في أحياء سكنية على طول مدن القطاع الساحلي الفقير. وأشارت مصادر إلى أن حجم الأضرار التي تسبب بها القصف بلغ هدم 15 مبنى بما مجموعه 51 وحدة سكنية هدما كليا، وتضرر 940 وحدة سكنية، منها 49 وحدة سكنية غير صالحة للسكن، وقد بلغت تقديرات الخسائر الأولية نحو خمسة ملايين دولار.