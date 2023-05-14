شاهد: عمليات الفرز مستمرة في تركيا ومعركة أرقام بين إردوغان وكيليتشدار أوغلو

ومنذ أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية بتقدم إردوغان بعد فرز أكثر من 40 بالمئة من الأصوات، رفض كيليتشدار أرقام الوكالة وقال إن ائتلافه في الصدارة عبر تويتر. وبينما نكتب هذه السطور، تراجع إردوغان بحصب مصادر رسمية إلى 50.76 بالمئة، فيما يحصد منافسه على %43.43 من الأصوات.

ومنذ أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية بتقدم إردوغان بعد فرز أكثر من 40 بالمئة من الأصوات، رفض كيليتشدار أرقام الوكالة وقال إن ائتلافه في الصدارة عبر تويتر. وبينما نكتب هذه السطور، تراجع إردوغان بحصب مصادر رسمية إلى 50.76 بالمئة، فيما يحصد منافسه على %43.43 من الأصوات.