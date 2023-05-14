شاهد: أردوغان وكيليتشدار يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية التركية

أدلى رجب طيب أردوغان الرئيس التركي المنتهية ولايته، والمرشح لانتخابات الرئاسة بصوته في أحد مكاتب الاقتراع في اسطنبول، حيث أعرب عن أمله في أن تكون نتيجة الانتخابات الرئاسية "جيدة لمستقبل البلاد"، دون أن يصدر تكهنات بشأن فوزه. وقال أردوغان: "من المهم أن يدلي جميع الناخبين بأصواتهم بدون قلق لإظهار قوة الديمقراطية التركية". كذلك أدلى منافس أردوغان ومرشح تحالف المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو بصوته في أنقرة، حيث قال: "اشتقنا جميعا للديمقراطية ونفتقد وقوفنا معا ومعانقتنا لبعضنا البعض"، مؤكدا قوله "سترون الربيع يعود إلى هذا البلد إن شاء الله وسيستمر إلى الأبد".

أدلى رجب طيب أردوغان الرئيس التركي المنتهية ولايته، والمرشح لانتخابات الرئاسة بصوته في أحد مكاتب الاقتراع في اسطنبول، حيث أعرب عن أمله في أن تكون نتيجة الانتخابات الرئاسية "جيدة لمستقبل البلاد"، دون أن يصدر تكهنات بشأن فوزه. وقال أردوغان: "من المهم أن يدلي جميع الناخبين بأصواتهم بدون قلق لإظهار قوة الديمقراطية التركية". كذلك أدلى منافس أردوغان ومرشح تحالف المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو بصوته في أنقرة، حيث قال: "اشتقنا جميعا للديمقراطية ونفتقد وقوفنا معا ومعانقتنا لبعضنا البعض"، مؤكدا قوله "سترون الربيع يعود إلى هذا البلد إن شاء الله وسيستمر إلى الأبد".