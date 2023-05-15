وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين إلى لندن التي تعهدت بتسليم جيشه "مئات" الصواريخ المضادة للطائرات والمسيرات الهجومية قريباً، في حين تستعد كييف لشن هجوم مضاد ضد القوات الروسية.

استقبل رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، زيلينسكي لدى نزوله من المروحية التي أقلته إلى المقر الصيفي لرئيس الوزراء في تشيكرز، شمال غرب لندن.

الأحد، تعهدت فرنسا حيث التقى زيلينسكي بالرئيس إيمانويل ماكرون، بتدريب عدد من الكتائب الأوكرانية وتجهيزها بعشرات المركبات المدرّعة والدبابات الخفيفة من طراز AMX-10RC" التي تُستخدم غالبًا في مهام الاستطلاع.

في برلين، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد دعم بلاده لكييف "طالما كان ذلك ضرورياً"، وأعلن عن خطة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2,7 مليار يورو، تشمل العديد من الدبابات والعربات المدرعة وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات.