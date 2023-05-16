شاهد: ارتفاع عدد قتلى إعصار موكا في ميانمار إلى 81

ووصل الإعصار إلى اليابسة حيث بلغت سرعة رياحه 195 كيلومتراً في الساعة بين سيتوي في بورما وكوكس بازار في بنغلادش حيث أقيمت مخيّمات لنازحي الروهينغا الذين فرّوا من عنف الجيش البورمي.

ولقي 46 شخصاً على الأقل حتفهم في قرى بو ما وخونغ دوكي كار بولاية راخين، حيث تسكن غالبية من الروهينغا، حسبما أفاد مسؤولون محليون وسكان وكالة فرانس برس.

وقال كارلو المسؤول في قرية بو ما "سيكون هناك المزيد من الوفيات لأنّ أكثر من مئة شخص في عداد المفقودين".

وقضى تسعة أشخاص في مخيم دابينغ للنازحين الروهينغا قرب سيتوي، حسبما قال مسؤول في المخيم لوكالة فرانس برس مضيفاً أن الطرق انقطعت عن المخيم الذي يفتقر للمؤن.

كما قضى شخص في قرين أون تاو شاي وستة أشخاص في أون تاو غيي، بحسب مسؤولين محليين.

وصباح الثلاثاء، جاب سكّان بو ما شاطئ البحر بحثاً عن أقارب اختفوا خلال مرور الإعصار، حسب ما أفاد مراسلو فرانس برس.

وكانت آخر حصيلة أعلنها المجلس العسكري الإثنين أفادت عن سقوط خمسة قتلى وعدد غير محدّد من الجرحى. ومن غير الواضح ما إذا كانت أي من حالات وفاة بو ما وخونغ دوكي كار قد تمّ تضمينها في حصيلة المجلس العسكري.

وموكا أكبر عاصفة تشهدها المنطقة منذ أكثر من عقد، وقد دمّرت قرى ومخيّمات للروهينغا، كما أسقطت أشجاراً وأعمدة كهرباء ودمّرت قوارب الصيد.