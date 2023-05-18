شاهد: المخرج الياباني هيروكازو يعود إلى مهرجان كان السينمائي بفيلم "مونستر"

عاد المخرج الياباني كوريه إيدا هيروكازو إلى مهرجان كان السينمائي بفيلمه "مونستر" الذي يشارك به ضمن المسابقة الرسمية، من أجل الفوز بالسعفة الذهبية. وهذا الفيلم هو السابع للمخرج الياباني الذي يتم اختياره ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان. وكان هيروكازو فاز بالجائزة الأولى للمهرجان سنة 2018 عن فيلمه "شوبليفترز"، ثم نال فيلمه "لايك فاذر لايك سان" جائزة لجنة التحكيم سنة 2013. ونال فليم المخرج تحت عنوان "بروكر" جائزة للجنة التحكيم أيضا سنة 2022. ويستكشف فيلم "مونستر" الحقيقة وراء تغير سلوك تلميذ، من خلال تناول وجهات نظر التلميذ ووالدته وأستاذه، والفيلم هو من بين 21 شريطا سينمائيا ضمن المنافسة، من أجل الفوز بالسعفة الذهبية.

عاد المخرج الياباني كوريه إيدا هيروكازو إلى مهرجان كان السينمائي بفيلمه "مونستر" الذي يشارك به ضمن المسابقة الرسمية، من أجل الفوز بالسعفة الذهبية. وهذا الفيلم هو السابع للمخرج الياباني الذي يتم اختياره ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان. وكان هيروكازو فاز بالجائزة الأولى للمهرجان سنة 2018 عن فيلمه "شوبليفترز"، ثم نال فيلمه "لايك فاذر لايك سان" جائزة لجنة التحكيم سنة 2013. ونال فليم المخرج تحت عنوان "بروكر" جائزة للجنة التحكيم أيضا سنة 2022. ويستكشف فيلم "مونستر" الحقيقة وراء تغير سلوك تلميذ، من خلال تناول وجهات نظر التلميذ ووالدته وأستاذه، والفيلم هو من بين 21 شريطا سينمائيا ضمن المنافسة، من أجل الفوز بالسعفة الذهبية.