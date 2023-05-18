شاهد: عمليات بحث وإنقاذ لضحايا الفيضانات في إيطاليا

لقي ثمانية أشخاص حتفهم وتم إجلاء الآلاف، إثر فيضانات مدمرة في شمال إيطاليا، حيث قالت نائبة حاكم منطقة إيميليا رومانيا إيرينيه بريولو للصحافيين إن ما مجموعه ثمانية أشخاص لقوا حتفهم فيما ما زال العديد مفقودين.وعمل المسعفون طوال الليل لإنقاذ الأطفال وكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة من المياه التي كان مستواها يرتفع. وتم إجلاء قرابة 3000 شخص من منازلهم في بولونيا، فيما قال رئيس بلدية رافينا إن قرابة 5000 شخص يجري إجلاؤهم على سبيل الاحتياط، ونحو 5000 شخص محرومون من الكهرباء. وفاضت مياه 21 نهرا بين يومي الثلاثاء والأربعاء فيما أفادت 36 من السلطات المحلية عن فيضانات و46 منها أفادت عن انزلاق أتربة.

لقي ثمانية أشخاص حتفهم وتم إجلاء الآلاف، إثر فيضانات مدمرة في شمال إيطاليا، حيث قالت نائبة حاكم منطقة إيميليا رومانيا إيرينيه بريولو للصحافيين إن ما مجموعه ثمانية أشخاص لقوا حتفهم فيما ما زال العديد مفقودين.وعمل المسعفون طوال الليل لإنقاذ الأطفال وكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة من المياه التي كان مستواها يرتفع. وتم إجلاء قرابة 3000 شخص من منازلهم في بولونيا، فيما قال رئيس بلدية رافينا إن قرابة 5000 شخص يجري إجلاؤهم على سبيل الاحتياط، ونحو 5000 شخص محرومون من الكهرباء. وفاضت مياه 21 نهرا بين يومي الثلاثاء والأربعاء فيما أفادت 36 من السلطات المحلية عن فيضانات و46 منها أفادت عن انزلاق أتربة.