شاهد: وقفة احتجاجية في تونس تطالب بالحريات بعد الحكم بسجن صحافي 5 سنوات

تظاهر صحافيون تونسيون يوم الخميس احتجاجاً على قوانين مكافحة الإرهاب "القمعية" التي قالوا إنها تُستخدم لترهيب وسائل الإعلام بعد سجن صحافي لمدة خمس سنوات في وقت سابق هذا الأسبوع. وتجمع عشرات المتظاهرين أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين بالعاصمة تونس مرددين هتافات "نحن صحفيون ولسنا إرهابيين" و "الحرية للصحافة التونسية". ويأتي التجمع أعقاب استخدام المحكمة لقوانين مكافحة الإرهاب يوم الثلاثاء لزيادة عقوبة السجن التي صدرت بحق خليفة القاسمي، مراسل إذاعة موزاييك بالقيروان، إلى خمس سنوات، بعد أن استأنف حكماً بالسجن لمدة عام صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني.

تظاهر صحافيون تونسيون يوم الخميس احتجاجاً على قوانين مكافحة الإرهاب "القمعية" التي قالوا إنها تُستخدم لترهيب وسائل الإعلام بعد سجن صحافي لمدة خمس سنوات في وقت سابق هذا الأسبوع. وتجمع عشرات المتظاهرين أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين بالعاصمة تونس مرددين هتافات "نحن صحفيون ولسنا إرهابيين" و "الحرية للصحافة التونسية". ويأتي التجمع أعقاب استخدام المحكمة لقوانين مكافحة الإرهاب يوم الثلاثاء لزيادة عقوبة السجن التي صدرت بحق خليفة القاسمي، مراسل إذاعة موزاييك بالقيروان، إلى خمس سنوات، بعد أن استأنف حكماً بالسجن لمدة عام صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني.