شاهد: زوجات قادة مجموعة السبع يشاركن في حفل شاي ياباني تقليدي

حضر أزواج وزوجات قادة مجموعة السبع سلسلة من الفعاليات المنظمة لهم خلال القمة التي تستمر ثلاثة أيام في هيروشيما وتبدأ يوم الجمعة.

وقاموا خلال هذا اليوم الأول من القمة بزيارة منشأة تاريخية في المدينة للمشاركة في حفل شاي ياباني تقليدي. تعتز كيشيدا يوكو، زوجة رئيس الوزراء كيشيدا فوميو مضيفة القمة باليابان، بهذا التقليد.

في نفس اليوم، سيحضر شركاء قادة مجموعة السبع ندوة بالقرب من قبة القنبلة الذرية، وهي مبنى قريب من مركز الزلزال الذي وقع في المدينة عام 1945. ومن المقرر أن يناقش المشاركون، بمن فيهم طلاب الجامعات المحلية ، السلام والقضاء على الأسلحة النووية.