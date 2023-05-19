شاهد: ارتفاع وفيات فيضانات إيطاليا إلى 13 على الأقل ودمار منازل ومزارع

13 قتيلا، وبلدات منكوبة، ومحاصيل مدمّرة ذلك ما خلفته الفيضانات التي اجتاحت منطقة إيميليا رومانيا في إيطاليا... بعد ان ارتفع منسوب حوالى 20 نهراً في سهول منطقة يبلغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة، والتي تشتهر بالسيّاح في مدنها التاريخية مثل بارما ورافينا، وبمناظرها الطبيعية الخضراء وفنّ الطهو وساحل البحر الأدرياتيكي. سقط في ساعات قليلة ما يعادل كمية أمطار لستة أشهر. وتقدر الأضرار بمليارات اليورو، يضاف إليها ما يقدّر بملياري يورو بعد الفيضانات التي ضربت المنطقة في بداية الشهر.

13 قتيلا، وبلدات منكوبة، ومحاصيل مدمّرة ذلك ما خلفته الفيضانات التي اجتاحت منطقة إيميليا رومانيا في إيطاليا... بعد ان ارتفع منسوب حوالى 20 نهراً في سهول منطقة يبلغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة، والتي تشتهر بالسيّاح في مدنها التاريخية مثل بارما ورافينا، وبمناظرها الطبيعية الخضراء وفنّ الطهو وساحل البحر الأدرياتيكي. سقط في ساعات قليلة ما يعادل كمية أمطار لستة أشهر. وتقدر الأضرار بمليارات اليورو، يضاف إليها ما يقدّر بملياري يورو بعد الفيضانات التي ضربت المنطقة في بداية الشهر.