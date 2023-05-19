شاهد: فرق الإطفاء والإغاثة في إيطاليا تعمل على إجلاء السكان بعد الفيضانات المدمرة

قامت فرق الإنقاذ يوم الخميس بإجلاء المزيد من السكان الذين تقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات القاتلة في إقليم "إيميليا روماجنا" بشمال إيطاليا. وأفادت وسائل إعلام رسمية، أن 13 شخصاً فقدوا حياتهم جراء الأمطار، ويُخشى من ارتفاع عدد القتلى. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدَّرت الخسائر الناجمة عن الأمطار الغزيرة في هذا الأقليم الذي يعاني من الجفاف بنحو مليار يورو (1.076 مليار دولار). وبسبب الأضرار الواسعة النطاق التي لحقت بالأراضي الزراعية والمباني والبنية التحتية، يقول المسؤولون إن خسائر الفيضانات الأخيرة قد بلغت عدة مليارات.

قامت فرق الإنقاذ يوم الخميس بإجلاء المزيد من السكان الذين تقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات القاتلة في إقليم "إيميليا روماجنا" بشمال إيطاليا. وأفادت وسائل إعلام رسمية، أن 13 شخصاً فقدوا حياتهم جراء الأمطار، ويُخشى من ارتفاع عدد القتلى. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدَّرت الخسائر الناجمة عن الأمطار الغزيرة في هذا الأقليم الذي يعاني من الجفاف بنحو مليار يورو (1.076 مليار دولار). وبسبب الأضرار الواسعة النطاق التي لحقت بالأراضي الزراعية والمباني والبنية التحتية، يقول المسؤولون إن خسائر الفيضانات الأخيرة قد بلغت عدة مليارات.