شاهد: في احتجاج نادر.. التجار التنزانيون يضربون بسبب ارتفاع الضرائب

لليوم الثالث على التوالي، ظل أكثر من ألف متجر في أكبر سوق تجارية في كارياكو من العاصمة المالية دار السلام في تنزانيا مغلقا، احتجاجا على إقرار ضرائب جديدة، وذلك في احتجاج نادر ضد الحكومة. ويطالب التجار بوضع حد للضرائب المتنوعة، ولمضايقات الشرطة وجامعي الضرائب، بعد أن دخل إقرار الضريبة حيز التنفيذ الشهر الماضي.

لليوم الثالث على التوالي، ظل أكثر من ألف متجر في أكبر سوق تجارية في كارياكو من العاصمة المالية دار السلام في تنزانيا مغلقا، احتجاجا على إقرار ضرائب جديدة، وذلك في احتجاج نادر ضد الحكومة. ويطالب التجار بوضع حد للضرائب المتنوعة، ولمضايقات الشرطة وجامعي الضرائب، بعد أن دخل إقرار الضريبة حيز التنفيذ الشهر الماضي.