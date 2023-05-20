شاهد: المخرجة التونسية كوثر بن هنية تخوض منافسة مهرجان "كان" السينمائي بفيلمها "بنات ألفة"

ترجلت المخرجة التونسية كوثر بن هنية على السجاد الأحمر لمهرجان "كان" السينمائي في فرنسا، حيث تشارك بفيلمها "بنات ألفة"، الذي عُرض مساء الجمعة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي. "اللعنة" التي حلّت على عائلة ألفة، وهي امرأة تونسية، تواجه انزلاق اثنتين من بناتها نحو التطرف والإرهاب. وشاءت مخرجة "على كف عفريت" (2017) و"الرجل الذي باع ظهره" (2020)، أن يكون فيلمها مزيجاً هجيناً بين الوثائقي والروائي، وهو مدرج ضمن المنافسة على السعفة الذهبية للدورة السادسة والسبعين لمهرجان "كان"، بعد غياب السينما التونسية نحو نصف قرن، عن المسابقة الرسمية لمهرجان "كان".

ترجلت المخرجة التونسية كوثر بن هنية على السجاد الأحمر لمهرجان "كان" السينمائي في فرنسا، حيث تشارك بفيلمها "بنات ألفة"، الذي عُرض مساء الجمعة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي. "اللعنة" التي حلّت على عائلة ألفة، وهي امرأة تونسية، تواجه انزلاق اثنتين من بناتها نحو التطرف والإرهاب. وشاءت مخرجة "على كف عفريت" (2017) و"الرجل الذي باع ظهره" (2020)، أن يكون فيلمها مزيجاً هجيناً بين الوثائقي والروائي، وهو مدرج ضمن المنافسة على السعفة الذهبية للدورة السادسة والسبعين لمهرجان "كان"، بعد غياب السينما التونسية نحو نصف قرن، عن المسابقة الرسمية لمهرجان "كان".