شاهد: عناصر الإطفاء يكافحون حرائق الغابات غرب إسبانيا

أتى حريق على حوالى 3000 هكتار من الغابات والشجيرات، وأجبر نحو 700 شخص على إخلاء قراهم، وفق الحكومة المحلية. وسُجلت رياح تصل سرعتها إلى 60 كيلومتراً بالساعة في المنطقة في الأيام الأخيرة. وتتوقع الأرصاد أن تظل الأحوال الجوية خطرة، وأن تهدأ الرياح الأحد وسط احتمالات بتساقط أمطار خفيفة في المنطقة. ويبذل أكثر من 400 مختصّ مدعومين من 14 طائرة إطفاء، جهوداً لإخماد النيران، وفقا لوزارة الزراعة المحلية. ويضم فريق الإطفاء 165 جندياً من وحدة الاستجابة للطوارئ بالجيش الإسباني.

أتى حريق على حوالى 3000 هكتار من الغابات والشجيرات، وأجبر نحو 700 شخص على إخلاء قراهم، وفق الحكومة المحلية. وسُجلت رياح تصل سرعتها إلى 60 كيلومتراً بالساعة في المنطقة في الأيام الأخيرة. وتتوقع الأرصاد أن تظل الأحوال الجوية خطرة، وأن تهدأ الرياح الأحد وسط احتمالات بتساقط أمطار خفيفة في المنطقة. ويبذل أكثر من 400 مختصّ مدعومين من 14 طائرة إطفاء، جهوداً لإخماد النيران، وفقا لوزارة الزراعة المحلية. ويضم فريق الإطفاء 165 جندياً من وحدة الاستجابة للطوارئ بالجيش الإسباني.