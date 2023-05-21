شاهد: الأتراك في المهجر يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد

توجه الأتراك المقيمون في دول المهجر مثل الكويت وكردستان العراق والشطر الشمالي لجزيرة قبرص، هذا اليوم السبت إلى مراكز الاقتراع، للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وانحسرت المنافسة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية بين الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، الذي حاز على تقدم مريح في الجولة الأولى (حوالي 49.51% من الأصوات) أمام زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، الذي تأخر عن أردوغان في الجولة الأولى (44.88%). وكان زعيم حزب العمل القومي سنان أوجان حل ثالثا في الجولة الأولى من الانتخابات، وحصل على نحو 5% من الأصوات، وسيكون لمؤيديه أثر لحسم الاختيار في هذه الجولة الثانية.

توجه الأتراك المقيمون في دول المهجر مثل الكويت وكردستان العراق والشطر الشمالي لجزيرة قبرص، هذا اليوم السبت إلى مراكز الاقتراع، للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وانحسرت المنافسة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية بين الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، الذي حاز على تقدم مريح في الجولة الأولى (حوالي 49.51% من الأصوات) أمام زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، الذي تأخر عن أردوغان في الجولة الأولى (44.88%). وكان زعيم حزب العمل القومي سنان أوجان حل ثالثا في الجولة الأولى من الانتخابات، وحصل على نحو 5% من الأصوات، وسيكون لمؤيديه أثر لحسم الاختيار في هذه الجولة الثانية.